Remerciements au personnel de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima

Crédit photo : Stéphanie Gendron

La conjointe et les enfants de M. Claude Bérubé, décédé le 17 décembre 2017 à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima, désirent remercier le personnel attentionné qui a fait preuve de professionnalisme et de compétences durant les nombreux séjours de Claude à l’hôpital.

Les infirmières, auxiliaires et préposés toujours présents ont fait preuve de sollicitude. Un merci aux médecins, Dr Mario Lebel et Dr Robert-Hugo Gendron, pour leur empathie et leur grande disponibilité; ils ont été rassurants pour toute la famille durant cette épreuve. Sans oublier également les autres médecins qui ont soigné Claude, ainsi que le personnel du CLSC.

Merci encore de votre travail, il prouve que notre hôpital est nécessaire surtout avec des gens comme vous.

Marie-Noëlle, France et Steve