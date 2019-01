Crédit photo : Courtoisie

La Friperie Namasté ouverte en 2017 par Léa Bissonnette Lavoie poursuit ses activités grâce à une équipe de cinq bénévoles qui y travaillent depuis déjà quelques mois.

Le rêve de la fondatrice peut ainsi se poursuivre même si elle étudie à l’Université Laval en Études internationales et langues modernes.

L’équipe des étudiantes du Cégep de La Pocatière : Elsa Mangin, Cybèle Ménard, Ariane St-Amour, Lou Russier et Sarah-Jane Rossignol Heppell, est soutenue par Léa et vise toujours à sensibiliser les étudiants du Cégep à la consommation responsable et à les impliquer en donnant une deuxième vie aux vêtements en plus de soutenir financièrement le Village de l’Espoir en Haïti. Un montant de 400 $ amassé en 2018 sera d’ailleurs expédié en mars prochain à Haïti. Rappelons que la friperie située à l’intérieur du Mistook est ouverte les mardis et mercredis de 12 hà 12 h 55. On peut également visiter la page Facebook de la friperie pour connaitre les événements à venir ou pour communiquer avec l’équipe des bénévoles.

C’est une invitation à consommer de manière responsable en plus de soutenir la cause des familles et des enfants du Village de l’espoir.