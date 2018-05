Regroupement des services jeunesse au CLSC de Saint-Pascal

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent informe la population du Kamouraska que le Centre de la protection de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ) situé à La Pocatière a procédé au déménagement de ses bureaux vers le CLSC de Saint-Pascal.

Le Centre de la protection de l’enfance et de la jeunesse est maintenant situé au 595, avenue Martin à Saint-Pascal. Il est également important de mentionner que les coordonnées téléphoniques demeurent les mêmes, 418 856-2561.

Le déménagement de l’équipe de la protection de l’enfance et de la jeunesse permettra notamment une proximité avec les services dispensés au CLSC de Saint-Pascal pour les jeunes et leurs familles. Par exemple, les services de nutrition, la vaccination, les suivis psychosociaux, le suivi prénatal et postnatal seront dispensés à une seule adresse. De plus, une salle adaptée pour la réadaptation physique ainsi qu’une salle de thérapie familiale seront désormais disponibles à la clientèle au CLSC de Saint-Pascal. Pour les professionnels, il s’agit également d’une opportunité de travailler quotidiennement en interdisciplinarité.

Par ailleurs, le déménagement du CPEJ s’inscrit dans les orientations du CISSS du Bas-Saint-Laurent visant à optimiser les immeubles dont il est propriétaire plutôt que de louer des espaces à bureaux, tel que prévu au Plan d’optimisation du parc immobilier de l’organisation et du Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.