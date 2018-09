Un regroupement au plus grand salon d’emploi au Québec

Crédit photo : Courtoisie

Pour une première fois, quatre milieux de vie du Bas-Saint-Laurent se regrouperont et seront exposants à la Foire nationale de l’emploi qui se déroulera les 11 et 12 octobre prochain, à la Place Bonaventure, à Montréal.

Les MRC de Kamouraska, de La Matanie, de La Matapédia et de Rivière-du-Loup, se sont associées pour faire la promotion du milieu de vie et des opportunités d’emploi sur leur territoire respectif. Sept kiosques occuperont la zone « Vivre et travailler dans la région du Bas-Saint-Laurent » dans le cadre de cette 13e édition de la Foire nationale de l’emploi. Les préfets, madame Chantale Lavoie et messieurs Yvon Soucy, Denis Santerre et Michel Lagacé se réjouissent d’une telle initiative qui permettra d’attirer l’attention sur le Bas-Saint-Laurent. « En jumelant la présentation des forces des milieux de vie à la promotion des emplois de ces quatre MRC, l’initiative du regroupement contribuera à attirer de nouveaux résidents pour nos municipalités et de la main-d’œuvre pour nos entreprises», de déclarer les préfets. Par ailleurs, le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent (CRD) appuie financièrement cette initiative.

En plus de différents partenaires reliés aux domaines de l’attractivité, de l’emploi et de l’immigration, trois organisations se joindront à la délégation. Ces dernières profiteront de cette vitrine stratégique de recrutement de main-d’œuvre pour faire connaître les emplois disponibles chez elles, élargir le potentiel de candidats qui s’offrent sur le marché de l’emploi et se mettre en valeur pour séduire les meilleurs candidats. En l’occurrence, Lepage Millwork de Rivière-du-Loup, le CISSS du Bas-Saint-Laurent et la Commission scolaire des Monts-et-Marées profiteront de cette vitrine de belle manière.

En 2018, la Foire nationale de l’emploi présentera la plus grande édition de son histoire – le plus grand salon du genre au Québec – avec un record sensationnel d’environ 275 exposants (organisations et employeurs reliés à l’emploi, à la formation continue pour adultes et au développement de carrière).