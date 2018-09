Réflexion amorcée sur l’avenir du Camp Canawish

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Une première rencontre sur l’avenir du Camp Canawish a eu lieu mardi dernier à Rivière-Ouelle. Sur invitation, différents partenaires ont pu prendre part à l’exercice de réflexion.

Parmi eux, mentionnons la Municipalité de Rivière-Ouelle, le Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, la Société Saint-Jean-Baptiste, le Cégep de La Pocatière, le CISSS du Bas-Saint-Laurent et différents bénévoles. À l’issu de cette rencontre, cinq sous-comités ont été formés et chacun devra se pencher sur un thème précis, soit la gouvernance, le financement, la clientèle, les ressources humaines et les infrastructures. « On veut travailler sur le court terme et le long terme. On vise la pérennité du Camp Canawish », de rappeler Sylvain Thiboutot, vice-président.

Les sous-comités de travail doivent se revoir à la fin septembre pour faire état de l’avancée de leurs travaux. Les orientations qui ressortiront de ce processus de réflexion détermineront les grandes lignes du futur plan stratégique de l’organisme. « Ce qu’on vise, c’est la réouverture pour l’été 2019 », de conclure Sylvain Thiboutot.