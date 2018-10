Recyclage de pièces informatiques à l’école Polyvalente

Crédit photo : Courtoisie

Depuis plus de 10 ans, l’école Polyvalente La Pocatière opère un centre de recyclage de pièces informatiques. Ce projet est mené de front par 3 différentes classes du secteur de l’adaptation scolaire.

Les élèves doivent exécuter différentes tâches afin de démanteler complètement les postes informatiques. Sont ainsi récupérés 23 types de matériaux : différents types de cartes : carte mémoire, carte mère, carte disparate, etc. Il en va de même pour les différents types de métaux : aluminium, fer, cuivre, etc.

La population est invitée à se débarrasser de tout matériel informatique désuet : ordinateur, écran plat, imprimante, souris, clavier, etc. Il suffit de se rendre à la Polyvalente vers l’entrée du personnel situé à l’ouest de l’école, de sonner et de demander M. Julien. En cas d’une quantité élevée de matériel électronique, il est possible de se rendre sur place.

Pour toute information concernant le matériel recyclé, vous pouvez contacter M. Roger Lavoie à La Polyvalente au (418) 856-2413 poste 2053.