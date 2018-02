Recrutement de main-d’œuvre à l’international : le CLD L’Islet porte main forte aux entreprises de la région

Crédit photo : Courtoisie

Le 18 janvier dernier, le CLD L’Islet invitait les entreprises de la région à participer à une matinée-rencontre pour parler du recrutement international. Depuis, des 11 entreprises qui étaient présentes, plus de 50 % d’entre elles ont pu bénéficier d’un prédiagnostic en recrutement qui leur permettra de mettre en place un plan d’action concret afin de combler leurs différents besoins en personnel.

Afin de bien guider les entreprises, le CLD a fait appel à des spécialistes. Ainsi, des représentants de la Fondation des Entreprises en Recrutement de Main-d’œuvre agricole Étrangère (FERME) et de Québec International sont venus démystifier le processus de recrutement, rappeler le rôle de l’entreprise dans cette démarche et parler du déroulement des missions à l’étranger. FERME accompagne les entreprises désireuses de combler des besoins en main d’œuvre non spécialisée, tandis que Québec International veille au recrutement de travailleurs étrangers qualifiés.

Comme dans plusieurs régions du Québec, la pénurie de main-d’œuvre est bien réelle sur le territoire de la MRC de L’Islet. Pour arriver à pourvoir les nombreux postes disponibles, les entreprises doivent user de nouvelles stratégies, dont le recrutement à l’international. « Comme le processus peut sembler compliqué, il était important pour nous de rassurer les entrepreneurs et leur rappeler qu’ils ne sont pas seuls dans cette démarche », a commenté M. Pierre Roy, directeur général du CLD L’Islet. Avec des statistiques qui confirment le presque plein emploi dans la région (taux de chômage de 2,4 %), le recrutement international s’avère être une solution intéressante à la pénurie de main-d’œuvre. En ce même sens, la MRC de L’Islet travaille actuellement à l’élaboration d’un plan d’action visant à favoriser l’accueil et l’intégration de personnes immigrantes dans la région.