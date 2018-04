Recherchées : cinq entreprises avec besoin de main-d’œuvre dans le domaine manufacturier

SAE Kamouraska, dans sa volonté d’offrir aux entreprises des services collant à leur réalité, confirme le retour de l’un de ses projets susceptibles d’intéresser les employeurs œuvrant dans le domaine manufacturier : le Projet FIT.

Le Projet FIT a été mis sur pied pour répondre aux besoins de main-d’œuvre des entreprises, faciliter leur recrutement et les sensibiliser à la diversité des profils de main-d’œuvre. Le programme finance en moyenne 50 % du salaire des personnes nouvellement embauchées et permet l’accompagnement personnalisé de ces dernières et des entreprises participantes. Les entreprises reçoivent notamment un soutien important pour l’accueil et l’intégration de leur nouveau personnel par un conseiller en emploi du SAE Kamouraska qui les suit tout au long du programme.

Le SAE Kamouraska recherche cinq entreprises qui ont leurs activités au Kamouraska et les environs pour offrir ce programme, d’une durée de 10 à 18 semaines selon le poste, et qui débutera le 21 mai. Ces dernières devront accepter d’offrir un minimum de 30 heures de travail par semaine en prenant à leur service une personne sans emploi et qui ne possède pas nécessairement toutes les compétences pour le poste à combler au moment de débuter l’emploi. Afin de permettre une intégration durable en emploi pour les personnes nouvellement embauchées, le Projet FIT mise sur des formations de base concernant le marché du travail (travail d’équipe, communication en milieu de travail) et des formations spécialisées en lien avec le domaine manufacturier. S’ajoute à ces 71 heures de formation réalisées à l’externe un suivi personnalisé par le conseiller en emploi auprès de la personne récemment embauchée et son employeur.

Pour plus d’information sur le Projet FIT, ou pour manifester votre intérêt à y participer, veuillez communiquer avec Simon Castonguay, recruteur et conseiller en emploi, par téléphone au 418 856-4288, poste 202 ou par courriel à l’adresse suivante : recrutement@saek.ca.