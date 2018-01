Réal Béland ne veut plus « Faire semblant »

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

L’humoriste Réal Béland présentera prochainement son quatrième spectacle solo à la Salle Edwin-Bélanger. Intitulé « Faire semblant », ce spectacle n’évoque rien de moins que la crise de la quarantaine que l’humoriste dit avoir traversé ces dernières années.

Plusieurs choses changent lorsqu’on atteint 40 ans. Dans le cas de Réal Béland, il dit avoir fait un « ménage » dans sa vie. « Tu décides de t’entourer de gens vrais. Tu ne veux plus “Faire semblant” de rien », confie-t-il.

En public, sur les médias sociaux, dans notre travail, tout le monde fait trop semblant partout, selon lui. « T’ouvres Facebook, tout le monde publie des trucs positifs; en public on fait semblant d’être trop heureux; dans mon métier, on vend de la surprise et du rêve, car c’est ça le show-business, alors qu’on peut-être malade comme un chien avant de monter sur scène », raconte-t-il.

C’est donc autour de cette thématique que Réal Béland a bâti son quatrième spectacle qui se veut aussi très différent des autres qu’il a présenté par le passé. « J’ai beaucoup moins de personnages. M. Latraille est encore là, parce que j’ai encore du plaisir à le faire, mais au départ, je pensais ne pas le ramener », d’indiquer l’humoriste.

Beaucoup de « stand-up »

Essentiellement, le spectacle est composé de numéros de stand-up comique qui se succèdent durant 1 h 15, sans entracte. Un d’entre eux doit être présenté en collaboration avec son fidèle comparse, Stéphane Lefebvre. Selon l’humoriste, ce numéro serait assez unique et à la limite du burlesque. « C’est du jamais vu. Promis », s’est-il exclamé.

Jusqu’à présent, Réal Béland a déjà donné une soixantaine de représentations de Faire semblant en moins d’un an. Et selon lui, la réaction du public est très bonne. « Sans aucun doute, je crois que c’est de loin mon meilleur spectacle. C’est comme si j’avais une discussion continuelle avec les gens. Je n’ai pas l’impression de me déplacer chez eux, mais plutôt de les recevoir chez nous », a-t-il déclaré.

Réal Béland présentera Faire semblant à Montmagny le 9 février prochain. Réservez vos billets en vous rendant au www.adls.ca.