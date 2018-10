Au Ras L’Bock, ça va brasser côté musique

Crédit photo : Courtoisie

Les Arts de la scène, la Microbrasserie Ras L’Bock et le Bistro OK s’unissent afin d’offrir aux tripeux de musique quatre shows qui brassent. Entre novembre et mai prochains se succéderont à Saint-Jean-Port-Joli des artistes de renom : Caravane, Carotté, Grimskunk & Anonymus et finalement MUTE.

La formation Caravane trace son propre chemin avec un rock francophone empreint de sonorités parfois saturées, souvent colorées; toujours audacieuses. Le quatuor profitera de son passage au Ras L’Bock le vendredi 23 novembre 21 h pour présenter le fruit de ses trois albums, dont le dernier : Supernova.

Carotté promet pour sa part un show débridé le jeudi 27 décembre 21 h au Ras L’Bock.

Le vendredi 22 mars 20 h, deux formations qui marquent le rock et le métal depuis 30 ans débarquent à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli, soit GrimSkunk et ANONYMUS.

Fort de 20 ans de carrière, MUTE chauffera le Ras L’Bock le vendredi 10 mai 21 h.

Procurez-vous vos billets dès maintenant dans tous les points de vente des Arts de la scène et directement au Ras L’Bock.