Quelques changements au cabinet de Marie-Eve Proulx

Crédit photo : Maxime Paradis

Quelques changements sont survenus récemment au sein de l’équipe du cabinet de Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud, ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Parmi ces changements mentionnons, l’arrivée de Jacques Hudon à titre de chef de cabinet de la ministre. Il remplace Maxime Robert.

Il y a un mois environ, Antoine de la Durantaye, alors attaché de presse pour Marie-Eve Proulx, a été recruté par le cabinet du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais Mathieu Lacombe. Ancien animateur et journaliste à la radio CHOX-FM de La Pocatière, Antoine de la Durantaye avait confié au journaliste José Soucy de CMATV « qu’il n’était pas malheureux avec Mme Proulx et qu’il avait eu une opportunité avec le ministre Lacombe qu’il ne pouvait pas refuser. »

Mme Catherine Major, qui agissait depuis novembre dernier à titre de directrice des communications pour la ministre, a elle aussi quitté pour occuper la même fonction pour le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur Jean-François Roberge.

Afin de combler ces deux départs, Amélie Dionne, actuelle attachée politique du député de Rivière-du-Loup—Témiscouata Denis Tardif, joindra le cabinet de Mme Proulx afin de combler ces deux postes laissés vacants au cours des dernières semaines. À titre de directrice des communications et d’attachée de presse à l’Assemblée nationale, Amélie Dionne mentionnait à Andréanne Lebel d’Infodimanche qu’elle estimait qu’elle serait « autant utile pour le Bas-Saint-Laurent et la circonscription de Rivière-du-Loup—Témiscouata, sinon plus, au nouveau poste qu’elle occupera. »