Québec Solidaire en mode pré-électoral

Crédit photo : Courtoisie

C’est le 18 février dernier qu’a eu lieu le lancement de la campagne préélectorale de Québec Solidaire. Pour l’occasion, plus de 100 assemblées de cuisine ont eu lieu à travers le Québec afin de mettre en œuvre un grand mouvement solidaire. La Côte-du-Sud était de la partie, où plusieurs membres se sont réunis à Saint-Pacôme pour échanger et planifier la prochaine campagne autour d’un « potluck » solidaire.

Québec Solidaire Côte-du-Sud est à l’organisation d’événements de consultations et d’échanges sous forme « d’assemblées de cuisine » en vue de préciser les enjeux locaux des prochaines élections. « Nous avons la ferme intention de mettre de l’avant les enjeux qui préoccupent les citoyens et citoyennes de Côte-du-Sud », lance Guillaume Dufour, l’un des porte-parole de Québec Solidaire Côte-du-Sud. À cet effet, la population peut consulter en ligne la nouvelle plateforme de Québec Solidaire nommé Mouvement pour connaître les lieux et les dates des prochains événements.