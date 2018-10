Québec solidaire : fin d’une bonne campagne

Crédit photo : Maxime Paradis

Le 1er octobre, les membres, sympathisantes et sympathisants de Québec solidaire se sont réunis pour écouter ensemble les résultats de l’élection. À la fin de la soirée, M. Guillaume Dufour, candidat, en a profité pour faire un bilan de la campagne et parler des quatre prochaines années.

«Je suis très heureux de la campagne que nous avons menée. J’avais deux objectifs en début de campagne : faire voir que Québec solidaire présente un programme crédible et que ce n’est pas qu’un parti de la ville. J’y suis arrivé. J’ai présenté les engagements du parti pour la région et les gens qui y vivent. Merci aux médias régionaux qui ont assuré un rôle essentiel et ont permis un vrai débat démocratique en faisant connaitre les programmes des différents partis. Merci aussi aux personnes qui se sont impliquées dans le comité électoral, à celles qui ont distribué des tracts ou posé des affiches : grâce à vous, nous avons pu porter le message de Québec solidaire», a affirmé monsieur Dufour.

En ces lendemains de campagne, Québec solidaire Côte-du-Sud a bien des raisons de célébrer. D’abord, dans le comté, le pourcentage de voix pour le parti a doublé et il est au troisième rang. De plus, dix députés solidaires ont été élus à l’assemblée nationale, dix personnes dynamiques qui porteront les préoccupations de toutes et tous. Et quatre d’entre eux viennent de l’extérieur de Montréal! Le mouvement prend forme en région.

«Enfin, je tiens à féliciter madame Proulx pour les résultats obtenus. Un vent de changement soufflait et elle en recueille les fruits. Nous comptons sur elle pour mener à bien la réforme du mode de scrutin, comme son parti s’y est engagé. Toutefois, nous ne sommes pas sans nous inquiéter des conséquences pour l’environnement de l’élection d’un gouvernement caquiste. Nous serons vigilants. Et plus nous serons nombreux, plus nous aurons d’influence. Je vous invite donc à parler de notre projet autour de vous, à rallier le plus de personnes possible pour que, dans quatre ans, notre message ait encore plus de portée, pour que nous élisions un député solidaire dans la Côte-du-Sud», a conclu monsieur Dufour.