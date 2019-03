Québec Solidaire Côte-du-Sud à la marche pour le climat

Crédit photo : Courtoisie

Des membres de Québec solidaire étaient présents à la marche pour le climat organisée par les étudiantes et étudiants du Cégep de La Pocatière le 15 mars dernier.

Cette marche s’inscrit dans un mouvement mondial initié par une jeune suédoise de 15 ans, Greta Thunberg, et avait pour but de rappeler aux gouvernements l’urgence d’agir pour lutter contre la crise climatique. « L’environnement était un enjeu majeur lors de la dernière campagne électorale de Québec solidaire et, même si nous ne formons pas le gouvernement, nous continuerons de nous investir pour ramener cet enjeu à l’avant-plan », affirme Guillaume Dufour, co-porte-parole de Québec solidaire Côte-du-Sud.

Lors de la dernière campagne électorale, Québec solidaire a présenté un plan de transition économique. Ce plan proposait des mesures concrètes pour développer une économie au service de l’environnement : développer le transport en commun, aménager le territoire de façon écologique, valoriser les matières résiduelles, recourir à des énergies propres, etc.