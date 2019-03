Québec Issime redonne vie à Starmania

Crédit photo : Paul Ducharme

Comédie musicale mythique du répertoire français et québécois, Starmania reprendra vie à la Salle Edwin-Bélanger de Montmagny. Ce tour de scène ambitieux sera cette fois-ci proposé par la troupe saguenéenne Québec Issime.

Avec sept chanteurs et cinq musiciens sur scène, la version Québec Issime de Starmania ne se veut pas, à la base, identique à l’originale. Il s’agit en fait d’une version concert de la comédie musicale présentée pour la première fois à Paris à la fin des années 70. « Il y a tout de même des costumes et des décors pour aider les gens à suivre l’histoire et bien comprendre les personnages, même si l’envergure n’a rien à voir avec l’œuvre originale », d’indiquer Redgee, interprète de Johnny Rockfort.

Dans cette version signée Québec Issime, l’objectif premier est de recréer l’esprit Starmania. Pour ce faire, l’équipe a puisé son inspiration dans les multiples versions présentées au fil des ans, même si la première demeure celle qui a le plus influencé la production du spectacle, de confier Redgee. « C’était beaucoup de travail et un bon défi d’aller chercher tout ce qui s’est fait de bien autour du spectacle au fil du temps et d’y ajouter notre couleur à nous. Sincèrement, je crois que nous avons très bien réussi », ajoute-t-il.

En ce qui concerne son personnage de Johnny Rockfort, chef de la bande criminelle des Étoiles noires, Redgee avoue être à son opposé au quotidien. S’il estime rendre justice à cette figure emblématique de l’opéra rock, c’est parce qu’il s’est imprégné des mots de Luc Plamondon. « Quand tu oublies que tu ne ressembles pas du tout au personnage et que tu t’abandonnes au texte, ça aide beaucoup. En fait, c’est ça le travail de l’interprète », reconnaît-il.

Présentée à 20 reprises l’été dernier dans la région de Sherbrooke, la version Québec Issime de Starmania se déplace partout au Québec depuis janvier dernier. La troupe s’arrêtera à Montmagny le 23 mars prochain. Billets en vente sur adls.ca.