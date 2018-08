Québec investit plus de 246 000 $ dans le patrimoine religieux de Côte-du-Sud

Crédit photo : Courtoisie

Une aide financière de 246 300 $ servira à la restauration et la réfection de trois infrastructures patrimoniales de Côte-du-Sud classées en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. L’annone a été réalisée la semaine dernière par le député libéral Norbert Morin.

De ce montant, 176 862 $ serviront à la restauration des clochers et des finis intérieurs de l’Église Notre-Dame-de-Bonsecours de L’Islet, 61 112 $ sont attribués pour la réfection du clocher, de la maçonnerie, des fenêtres, des finis intérieurs et du charnier de l’Église Saint-François-de-Sales de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et 8 326 $ iront à la restauration de la sculpture de l’Église Saint-Roch-des-Aulnaies.