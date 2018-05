Québec accorde une aide financière de près de 2,7 millions $ à la Côte-du-Sud

Crédit photo : Courtoisie

Le gouvernement du Québec attribue une aide financière maximale de 2 675 014 $ à la Côte-du-Sud pour la réhabilitation des réseaux routiers locaux de plusieurs municipalités de la circonscription. Ce montant a été officialisé par le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, M. Norbert Morin, au nom de sa collègue et ministre déléguée aux Transports, Mme Véronyque Tremblay.

Les travaux consistent à maintenir en bon état ces infrastructures et à assurer la sécurité des usagers qui empruntent ces routes. Ces projets s’inscrivent dans le cadre du programme Réhabilitation du réseau routier local – Volet Accélération des investissements sur le réseau routier local ou Volet Redressement des infrastructures routières locales. Ce programme est doté d’une enveloppe de 50 millions de dollars pour 2017-2018. Plusieurs municipalités reçoivent des montants, mais notons les 402 000 $ à L’Islet et 277 000 $ à Mont-Carmel. Saint-Pamphile obtient 1 M$ pour des ponceaux.

« Ces appuis démontrent l’importance du partenariat qui existe entre les municipalités et le gouvernement du Québec. Ces collaborations à la réalisation de divers projets permettent l’amélioration concrète des infrastructures tout en soutenant financièrement les municipalités. Au final, ce sont les populations locales, les entreprises et les usagers qui profiteront de routes plus saines et plus sécuritaires. Par ces appuis financiers en Côte-du-Sud, nous démontrons que la sécurité routière est une priorité du gouvernement du Québec », a dit Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement.