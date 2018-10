Quatre saisons tout en jazz avec Annie Bisson

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

À travers différents standards jazz à saveur populaire, la chanteuse et pianiste Annie Bisson vous fera voyager à travers les quatre saisons de l’année le 26 octobre prochain au Cabaret Cogeco de Montmagny.

Le spectacle, librement inspiré de son album Four Seasons in Jazz, rassemblera autant de pièces en anglais qu’en français et incorporera quelques-unes de ses compositions originales. « C’est un spectacle très accessible. Les gens ne doivent pas avoir peur parce qu’on dit le mot jazz, on ne parle pas d’improvisation musicale, mais bien de chansons que plusieurs vont se surprendre à reconnaître », d’indiquer l’artiste qui chantera derrière son piano, accompagnée d’un batteur et d’un contrebassiste.

Pour plus d’informations, rendez-vous au anniebisson.com. Billets en vente au 1 866 641-5799 ou sur adls.ca.