Quatre mamans s’unissent pour relancer la glissade à Saint-Pacôme

Crédit photo : Maxime Paradis

Désireuses de redynamiser leur village en terme d’activités de loisirs, quatre mamans de Saint-Pacôme se sont données pour objectif de relancer la glissade opérée jadis sur le terrain de la Station plein air. Indépendant de la Municipalité, leur comité désire mobiliser la population de Saint-Pacôme derrière ce projet par la tenue de différentes activités de financement dont une est prévue en novembre prochain.

Installée à Saint-Pacôme depuis 2003, Marilyn Lizotte se souvient avec nostalgie de l’époque où la Côte-des-Chats vibrait au rythme de différentes activités, toutes plus courues les unes que les autres, par les petites familles comme la sienne. Inspirée par un court séjour au Mont-Tremblant avec son conjoint, elle a décidé de mettre la main à la pâte pour redynamiser la montagne. Dans son sillage, elle a entraîné avec elle trois autres voisines et amies, Kristina April, Marie-Ève Lavoie et Virginie St-Pierre Gagné, également mères de famille, qui partagent toute la même préoccupation. « Si on veut attirer des jeunes familles à Saint-Pacôme, il faut que notre Municipalité soit attractive. Les activités de loisirs, c’est un des critères principaux que les familles regardent quand vient le temps d’emménager quelque part », explique-t-elle.

Mères de neuf enfants à leur quatre, Marilyn, Kristina, Marie-Ève et Virginie ont donc décidé de consulter leurs concitoyens. Un sondage effectué auprès des parents et des enfants fréquentant l’école la Prûchière a permis de constater que les familles de la Municipalité souhaitaient, dans une proportion d’environ 90 %, ravoir des glissades sur tubes comme à l’époque de la Station plein air. « On en a parlé à la Municipalité qui nous donne son appui, mais notre comité demeure indépendant sur le plan organisationnel et financier », de préciser Virginie St-Pierre Gagné.

Toutefois, elles conviennent que relancer le parc de glissade de la Côte-des-Chats ne sera pas une mince tâche. Les tubes pour la glissade existent toujours, mais leur nombre demeure indéterminé. La remontée est toujours en place, mais des ajustements ou des réparations devront peut-être être apportés. De l’éclairage est également disponible sur le site, mais il devrait fonctionner avec un compteur indépendant. Bref, tout est à faire, mais les quatre mamans n’entendent pas baisser les bras.

Activités de financement

Actuellement, Marilyn, Kristina, Marie-Ève et Virginie travaillent à finaliser leur plan de relance de la glissade et elles procèderont par étape pour le réaliser. De plus, elle compte tenir différentes activités de financement afin d’amasser des fonds qui serviront à rendre la glissade opérationnelle de nouveau, et cela, dans la transparence la plus totale. « On veut fournir un suivi des sommes amassées et des activités que nous allons organiser sur notre page Facebook », d’ajouter Marilyn.

Une première, un 5 à 7 cocktail dinatoire, est d’ailleurs prévue le 16 novembre prochain à la Salle municipale de Saint-Pacôme. Les quatre mamans veulent profiter de cet événement pour sensibiliser les citoyens de Saint-Pacôme à leur cause et, qui sait, les faire rêver de nouveau sur l’avenir de leur montagne.