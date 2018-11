Quatre barbes à prix pour la finale du GOvember

Crédit photo : Nathalie Paradis Photographie

La grande finale du GOvember approche et tous les sympathisants à la cause sont invités à se rendre chez Peterbilt Saint-Pascal pour le 5 à 7 ultime qui lèvera le voile sur le montant total amassé durant le mois de novembre. Si l’objectif établi est atteint, les maires de Mont-Carmel, La Pocatière, Saint-Pascal et Sainte-Anne-de-la-Pocatière se feront raser la barbe.

Barbus pour la plupart depuis le début de leur majorité, Rénald Bernier, Sylvain Hudon, Rosaire Ouellet et Pierre Saillant n’ont pas hésité à mettre leur barbe à prix, se disant rejoints par les trois volets de la mission du GOvember : prévenir en matière de santé masculine, animer le milieu régional et valoriser l’achat local. Ils seront rasés par Réal Pelletier, mieux connu sous le nom de Réal Le Barbier, à l’occasion du 5 à 7 final qui aura lieu le jeudi 29 novembre chez Peterbilt Saint-Pascal, seulement si la somme de 10 000 $ est atteinte.

Organisé par les Gens d’affaires de Saint-Pascal, le 5 à 7 de fermeture se veut la réponse à une invitation lancée par les représentants de Je commerce ICI de La Pocatière, l’an dernier. « Nous sommes très heureux de répondre à cette invitation positivement. Notre comité d’animation commerciale a travaillé fort, avec la complicité de Robin Brisebois et de son équipe de Peterbilt, pour faire de cette soirée un rendez-vous unique pour les sympathisants du GOvember de la Côte-du-Sud », d’indiquer Claude Gagnon, président des Gens d’affaires de Saint-Pascal.

Rappelons que le comité d’animation commerciale des Gens d’affaires travaille en collégialité avec les organisateurs du GOvember depuis la 1re édition en 2017. Cette année, ils ont mobilisé près d’une douzaine de commerçants en plus de contribuer à l’organisation d’une dizaine d’activités à la programmation. « Les Gens d’affaires sont l’exemple parfait du type de partenariat que le GOvember veut développer partout sur le territoire de la Côte-du-Sud. Les associations commerçantes de la région et nous poursuivons les mêmes objectifs en matière de valorisation de l’achat local et d’animation du milieu. En travaillant ensemble, nous contribuons à faire tomber les frontières entre municipalités et tout le milieu régional en ressort gagnant », d’ajouter Mino Adjin, instigateur du GOvember.

Rappelons que l’argent amassé dans le cadre du GOvember est comptabilisé par Développement économique La Pocatière, fiduciaire du mouvement. Il sera versé également entre la Fondation André-Côté, la Fondation de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière et le Projet Pères de la Maison de la famille du Kamouraska.