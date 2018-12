Provigo Alimentation Louis Grenier de Saint-Pascal fait un don au Centre Accueil-Partage du Kamouraska.

Crédit photo : Courtoisie

Pendant la campagne annuelle « Donnez un peu, aidez beaucoup » qui s’est tenue du 23 août au 9 septembre, les généreux clients du magasin Provigo de Saint-Pascal ont fait des dons totalisant 901,14 $. Ce montant a été versé directement à l’organisme Centre Accueil Partage du Kamouraska.

« Nous oublions souvent à quel point un petit don peut aider les autres et faire une grande différence dans notre communauté. La générosité des clients lors de leur passage aux caisses est inestimable pour les programmes caritatifs que nous finançons », souligne Louis Grenier. « Provigo s’engage à redonner à la communauté qu’elle dessert, tout en s’impliquant et en apportant du soutien et des ressources aux organismes de bienfaisance locaux. La campagne “Donnez un peu, aidez beaucoup” repose entièrement sur la générosité de notre clientèle et c’est pourquoi, au nom de Provigo, je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont fait un don et qui ont ainsi pu contribuer à ce succès. »

La campagne « Donnez un peu, aidez beaucoup » est soutenue par tous les magasins Provigo et Maxi du Québec. Cette campagne est une excellente occasion pour les clients de redonner à la communauté. Les Compagnies Loblaw limitée donnent généreusement aux programmes communautaires tant à l’échelle nationale, régionale et locale, dans les domaines de responsabilité sociale sur lesquels l’entreprise a choisi de concentrer ses efforts. Ces domaines incluent : La Fondation pour les enfants le Choix du PrésidentMD, les Enfants actifs et en santé, Nourrir les gens du voisinage et Rendre nos villes plus vertes.