Propulse ta voix ! Un événement à voir à tout prix

Crédit photo : Courtoisie

Les 27 et 28 octobre dernier se déroulait au Camp Musical de Saint-Alexandre les auditions à l’aveugle de la sixième édition du concours Propulse ta voix. Une soixantaine d’artistes qui provenaient des 4 coins du Québec, du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario en ont mis plein la vue et les oreilles aux quatre coachs de l’événement : William Deslauriers, Nancy Dumais, Francis Gallant et Audrey Gagnon.

La compétition était très relevée et les coachs devaient se choisir neuf ou dix candidats pour former leur équipe. À plusieurs reprises, les gyrophares s’allumaient après quelques secondes seulement, car un ou plusieurs de ces coachs voulaient ce candidat à tout prix dans son équipe.

Sur les sept candidatures reçues provenant du KRTB, deux artistes du Kamouraska ont été sélectionnés par un des quatre coachs et poursuivront leur aventure les 9, 10 et 11 novembre au Camp Musical de Saint-Alexandre. Il s’agit d’Anthony Martin de La Pocatière dans l’équipe de Nancy Dumais et Chantal Lévesque de Saint-Pascal dans l’équipe d’Audrey Gagnon.

Vous êtes attendus samedi à 13 h 30 et 19 h 30 pour les quarts de finale, dimanche à 13 h 30 pour la demi-finale et 19 h 30 pour la finale. Un spectacle des quatre coachs sera également présenté le vendredi à 20 h au profit du GOvember. La billetterie ouvrira ces portes 30 min avant le début des spectacles.

Visitez la page Facebook de Propulse ta voix pour plus d’information ou pour visionner un montage des quatre équipes formées lors des auditions à l’aveugle tenue le week-end dernier.