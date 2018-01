Les proprios amènent leurs employés dans le Sud

Crédit photo : Pierre-Luc Rivard

Les propriétaires du Resto-Pub Le Saint-Pascal Patrick Bergeron et Nathalie Lebel avaient une belle annonce à faire à leurs employés en novembre dernier. Ils partaient tous dans le sud, à Cuba, en janvier prochain pour les remercier, dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre.

Les restaurateurs veulent ainsi faire plaisir à leur staff, mais aussi renforcer l’esprit d’équipe pour un groupe qui s’entend déjà très bien. L’idée est apparue à Nathalie Lebel, en novembre dernier, alors que tous s’apprêtaient à mettre les bouchées doubles pour la période des fêtes. « On voyait le temps des fêtes arriver. On a annoncé ça dans ce contexte pour les remercier », indique Patrick Bergeron.

L’offre de payer une semaine à Cuba tout inclus a été acceptée par 4 des 7 employés. Les proprios offraient de payer tout le voyage aux temps pleins et à moitié pour les temps partiels. Trois étudiants et temps partiels ont dû refuser. Ils sont donc six à partir mercredi prochain, dont les propriétaires, deux employés à temps plein et deux employés à temps partiel. Dans un contexte où la main d’œuvre est dure à trouver et à garder, c’était aussi une façon d’offrir un petit plus à l’équipe. « C’est un peu aussi une activité de “team building” ».

Une des employés du restaurant, Sheena Cloutier-Courtois, en sera à son premier voyage dans le sud. Elle s’est dite agréablement surprise de l’offre de ses patrons. « Ça provoque beaucoup de réactions quand je le dis autour de moi », dit-elle en souriant. L’équipe compte les dodos avant le départ prévu pour une semaine le 24 janvier prochain. Les propriétaires en profitent d’ailleurs pour remercier leur clientèle, puisque le restaurant sera fermé durant cette courte période.