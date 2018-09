Le propriétaire du Chalet d’Ixworth revoit le mode d’exploitation de l’établissement

Crédit photo : Guy Perreault (Facebook Chalet d’Ixworth)

Propriétaire du Chalet d’Ixworth depuis 10 ans, mais opérant le service de restauration et de bar depuis seulement deux ans, Guillaume Leclerc a décidé de revoir le mode d’exploitation du lieu pour la prochaine saison hivernale. Dès janvier, le Chalet ne sera plus ouvert quotidiennement à titre de relais pour les motoneigistes et les quadistes.

Guillaume Leclerc assure que ce n’est pas de gaieté de cœur qu’il a pris cette décision, mais qu’elle était devenue nécessaire pour des raisons financières. « Il y a des gens qui viennent, je fais des ventes, mais l’achalandage n’est pas suffisant pour assurer une rentabilité », explique-t-il.

Après deux ans à maintenir ouverts le bar et le restaurant quotidiennement en janvier, février et mars, le propriétaire du Chalet d’Ixworth a donc décidé de réorienter les opérations de son entreprise. « À partir de maintenant, le Chalet d’Ixworth fonctionnera sous le principe d’une salle locative pour des événements privés. Il y a un meilleur potentiel de développement de ce côté-là », a-t-il mentionné.

Néanmoins, Guillaume Leclerc assure qu’il continuera d’organiser certains événements spéciaux à l’occasion. Il prévoit notamment proposer quelques soupers thématiques et quelques soirées musicales au courant de l’hiver. De plus, il compte poursuivre le partenariat avec la Salle André-Gagnon en saison estivale qui permet la présentation de quelques soupers spectacles. « Le deuxième été était meilleur que le premier et j’espère que l’an prochain ce sera encore mieux », a-t-il ajouté.

Autrement, il désire demeurer à l’affût des activités se déroulant à proximité de son établissement afin de pouvoir offrir le service de restauration et de bar, au besoin. « S’il y a une activité qui se déroule dans les Sentiers d’Ixworth, je vais ouvrir. Ma volonté est de continuer les partenariats avec le milieu, c’est sûr. »

Même s’il dit assumer sa décision, Guillaume Leclerc dit appréhender la réaction d’une partie de sa clientèle face à cette annonce. « Je le sais que ça va déplaire, mais la décision que je prends aujourd’hui c’est pour assurer la pérennité du Chalet d’Ixworth à long terme. Ça peut donner l’impression que je fais un pas en arrière, mais en fait c’est pour mieux continuer à développer le lieu dans le futur. Pour ça, il faut déterminer une orientation. Voilà celle que j’ai retenue », concluait-il.