Promutuel Assurance visite l’école Mgr-Boucher de Saint-Pascal

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre de la cinquième participation du Groupe Promutuel au Grand défi Pierre Lavoie, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve a rendu visite aux élèves de l’école Mgr-Boucher de Saint-Pascal, l’une des trois écoles fièrement parrainées, en compagnie de quelques cyclistes de son équipe inscrite au 1 000 km.

Cette visite a été une belle occasion de promouvoir les saines habitudes de vie auprès des jeunes et de les aider à accumuler leurs premiers cubes énergie. « Les besoins dans les écoles sont énormes, et nous nous réjouissons d’appuyer une école de notre territoire dans la réalisation d’un projet inspirant et porteur pour la génération de demain », a expliqué M. Pierre Raymond, directeur général de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve. Précisons que Promutuel Assurance récoltera des dons jusqu’à sa participation à l’événement le 13 juin prochain. Elle espère amasser plus de 30 000 $, qui seront remis aux trois écoles qu’elle parraine pour financer autant d’initiatives qui encouragent les enfants à bouger davantage et à manger mieux. « La participation de notre équipe au Grand défi Pierre Lavoie nous permet d’incarner les valeurs de coopération et de solidarité si chères au Groupe Promutuel, a souligné Luc Grégoire, capitaine de l’équipe Promutuel Assurance. Nous sommes impatients de relever le défi, d’autant plus qu’il permettra la mise en place de projets concrets visant à améliorer le mieux-être des jeunes. »