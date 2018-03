Promutuel Assurance du Lac au Fleuve reçoit 151 projets

Crédit photo : Courtoisie

Les organismes communautaires et les coopératives œuvrant sur le territoire desservi par Promutuel Assurance du Lac au Fleuve ont répondu de façon significative à l’invitation à réaliser un projet ayant des retombées positives dans leur communauté.

151 dossiers de candidatures ont été déposés, rivalisant d’originalité, de pertinence et de transparence. Les réalisations proposées sont tangibles et structurantes en plus d’offrir des effets durables. « Par son approche, Au cœur de votre collectivité combine à la fois la création et l’exploitation de situations concrètes qui auront des influences positives tant sur les individus que sur les publics concernés », a déclaré le directeur général de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, M. Pierre Raymond, visiblement satisfait de cette réussite.

La mise sur pied de ce projet a été motivée par les valeurs et les croyances des dirigeants et du personnel ainsi que par l’importance de respecter les critères que Promutuel Assurance s’est donnés en regard de son engagement envers la communauté. « En apportant sa contribution financière aux organismes et aux coopératives, notre but est de maximiser encore une fois notre soutien auprès des communautés que nous desservons », a poursuivi M. Omer Bouchard, président du Groupe Promutuel et du conseil d’administration de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve.

La période de mises en candidature étant terminée, ce sont les membres du jury qui procèdent jusqu’au 21 mars prochain à la sélection des projets les plus prometteurs. Par la suite, le dévoilement des projets retenus se fera lors de la soirée de remise de bourses qui se tiendra le mercredi 11 avril 2018.