Promutuel Assurance du Lac au Fleuve « Au cœur de votre collectivité »

Promutuel Assurance du Lac au Fleuve démontre une fois de plus son engagement dans la communauté en lançant « Au cœur de votre collectivité », une initiative qui vise à soutenir financièrement des projets de nature caritative du territoire qu’elle dessert par l’attribution de bourses pouvant totaliser jusqu’à 200 000 $.

« Promutuel Assurance croit en l’importance de soutenir, de manière concrète, des projets prometteurs qui permettent d’améliorer la qualité de vie des gens et de dynamiser notre belle région. Cette proximité et cette présence régionale font partie de notre identité », a déclaré le président du conseil d’administration du Groupe Promutuel et du conseil d’administration de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, M. Omer Bouchard.

Précisons que les organismes intéressés peuvent soumettre la candidature de leur projet du 24 janvier au 21 février 2018. Un jury composé de sept personnes délibérera ensuite pour choisir les projets méritants et déterminer l’aide financière qui sera accordée pour permettre leur réalisation. La remise des bourses se tiendra le 11 avril 2018.

« Pour permettre à un plus grand nombre d’organismes possibles de tenter leur chance, nous avons mis en place un processus de candidature électronique simple et convivial. Nous sommes impatients de connaître les projets novateurs des organismes de la région », a ajouté le directeur général de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, M. Pierre Raymond.

Pour en savoir davantage sur les conditions d’admissibilité et remplir le formulaire d’inscription en ligne, consultez le site promutuelassurance.ca/aucoeurdevotrecollectivite.