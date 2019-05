Promutuel Assurance fait un don de 25 000 $

Crédit photo : Vidar Nordli-Mathisen (Unsplash.com)

En réaction aux importantes inondations printanières qui touchent plusieurs régions du Québec, Promutuel Assurance a décidé de remettre 25 000 $ à la Croix-Rouge canadienne afin de la soutenir dans ses efforts importants pour venir en aide aux sinistrés.

« Le bilan continue de s’alourdir partout au Québec, et force est de constater que les sinistrés ont des besoins criants. En cohérence avec nos valeurs de coopération et de solidarité, ce don nous permet de contribuer à la sécurité des citoyennes et citoyens sinistrés de la province », a déclaré M. Normand Morin, chef de la direction par intérim.

Par ailleurs, Promutuel Assurance rappelle que ses employés sont mobilisés pour répondre aux questions de ses membres-assurés en lien avec leur couverture d’assurance. Ceux-ci peuvent joindre leur mutuelle en composant le 1 877 668-8835.

Promutuel Assurance invite également ses employés ainsi que toute la population à faire preuve de générosité en contribuant au Fonds de la Croix-Rouge au www.croixrouge.ca.

« Comme toujours, la Croix-Rouge accomplit un travail extraordinaire! Elle a rapidement pris en charge les sinistrés et les accompagne dans cette dure épreuve. Nous espérons que notre contribution l’aidera à poursuivre sa mission essentielle auprès de la population en pareilles circonstances », a conclu M. Morin.