Promotion Kamouraska en processus de changement de statut

Crédit photo : Maxime Paradis

Après trois années déficitaires d’affilée depuis sa création, Promotion Kamouraska passait en mode rationalisation au terme de son assemblée générale annuelle tenue l’an dernier. Un an plus tard, la rentabilité est enfin au rendez-vous pour l’OBNL qui est égalenent en processus de changement de statut.

Avec un déficit d’opération d’un peu plus de 15 000 $ en 2017, la firme de comptable Mallette avait émis une hypothèse quant à la poursuite des opérations de l’organisme lors de la présentation des états financiers l’an dernier. Un changement de gouvernance s’imposait afin d’assurer la pérennité de l’organisme. « Tout était sur la table afin de trouver le contexte opérationnel le plus efficient possible », d’indiquer la directrice générale Pascale Dumont-Bédard.

Ainsi, avec la MRC de Kamouraska – principal bailleur de fonds de l’organisme à hauteur de 60 % – il a été question de mettre un terme aux activités de Promotion Kamouraska et d’y rapatrier les employés ayant principalement des mandats en tourisme, communications et développement de projets. Unanimement, il fut plutôt décidé de poursuivre les activités de l’organisme. « On veut qu’il demeure indépendant, car il offre une belle ouverture sur le milieu en permettant à des gens du Kamouraska de siéger sur le conseil d’administration et de participer à l’assemblée générale annuelle », de rappeler le préfet de la MRC de Kamouraska Yvon Soucy.

Le changement à venir sera donc au chapitre du statut de l’organisation qui poursuivra bientôt ses activités comme organisme sans but lucratif du secteur public, évoluant ainsi dans le périmètre comptable de la MRC de Kamouraska. L’organisme conservera son conseil d’administration et présentera des états financiers audités de façon annuelle en assemblée générale, mais n’aura plus le choix de sa firme comptable. Un léger inconvénient en opposition aux nombreux avantages liés qui découleront de ce changement, selon le nouveau président de l’organisme Gervais Darisse. « C’est un mode de fonctionnement identique à celui de Développement économique La Pocatière avec la Ville de La Pocatière », souligne-t-il, à titre d’exemple.

Avantages multiples

Parmi les avantages, la directrice générale de Promotion Kamouraska parle d’une gouvernance simplifiée ou l’organisme n’aura plus à faire de la gestion administrative « projet par projet », apportant chaque fois de nouvelles demandes de financement auprès de la MRC, sans oublier les fameuses « redditions de compte. » « Les élus étaient clairs, ils voulaient que ça soit simple. Après quatre ans d’opération, l’organisation a fait ses preuves et Promotion Kamouraska a notre entière confiance dans les mandats que nous lui confions », d’ajouter Yvon Soucy.

Maintenant, un protocole d’entente global liant la MRC à Promotion Kamouraska sera accompagné d’un budget versé une seule fois annuellement, permettant une meilleure vision d’ensemble des projets en cours et une meilleure planification dans leur exécution selon Pascale Dumont-Bédard. De plus, en étant maintenant intégré dans les paramètres comptables de la MRC, Promotion Kamouraska pourra réclamer les taxes à 100 % sur les contrats privés réalisés et ne plus les charger lorsqu’il est question de facturations de services à la MRC ou aux municipalités du Kamouraska. « C’est des changements mineurs, mais qui permettront à l’organisation de conserver une belle latitude en poursuivant son offre de services à des privés, comme des organismes du territoire, ou en allant chercher des subventions gouvernementales auxquelles la MRC n’aurait pas accès pour certains projets », de résumer Gervais Darisse.

Au terme de cette année de rationalisation, précisons que Promotion Kamouraska a été en mesure de dégager un bénéfice d’exploitation de 11 358 $.