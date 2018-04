Promotion à la garnison de Rivière-du-Loup

Crédit photo : Courtoisie

Le commandant des Fusiliers du Saint-Laurent, le Lieutenant-colonel Steeve McCarthy, a remis la promotion de Capitaine à Serge Binet, le 8 avril, lors du perfectionnement des officiers et sous-officiers de l’unité.

Le capitaine Serge Binet s’est enrôlé comme fantassin à Rivière-du-Loup en 1987 et a, par la suite, effectué un changement de métier pour l’administration et la logistique au sein de Forces armées canadiennes. Il occupe présentement le poste de responsable des bâtiments et d’infrastructure pour l’unité. Il sera aussi mandaté pour faire le lien entre les gens d’affaires, les municipalités et la population locale du KRTB avec les Fusiliers du Saint-Laurent.

Serge Binet est natif de Saint-Cyprien et demeure à Saint-André de Kamouraska.