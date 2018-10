Un autre promoteur intéressé par la glisse à la Station plein air

Crédit photo : Maxime Paradis

Les quatre mamans de Saint-Pacôme qui désirent repartir la glissade sur tube à la Côte-des-Chats ne sont pas les seules à vouloir réaliser un projet sur le site de l’ancienne Station plein air. Un autre promoteur de la Beauce désirerait également utiliser le reste de la montagne pour y pratiquer un sport de glisse qui demeure à déterminer.

L’information a été mentionnée par le maire de Saint-Pacôme, Robert Bérubé. Au moment d’écrire ces lignes, M. Bérubé devait vérifier auprès de son équipe de conseillers municipaux impliqués dans le comité de relance du parc de la Côte-des-Chats si le nom du promoteur pouvait être divulgué. Néanmoins, il a qualifié cette offre de sérieuse.

Robert Bérubé a rappelé que l’objectif de la Municipalité de Saint-Pacôme demeurait le même et que la relance de la montagne devait se faire à coût nul pour les citoyens. D’ailleurs, il précisait que certains actifs comme les poteaux des remonte-pentes ont été en majeure partie vendus récemment et qu’un centre de ski s’était montré intéressé à acheter les pompes qui servaient à monter l’eau de la rivière Ouelle. L’argent de ces ventes doit servir à mettre à niveau les infrastructures restantes, comme le chalet d’accueil.

« Nous, ce que nous sommes prêts à faire, c’est offrir des infrastructures. La gestion des équipements, à l’exception du chalet, sera la responsabilité des exploitants. Nous avons deux offres sur la table actuellement et nous allons regarder comment on peut jumeler ces deux projets au bénéfice de Saint-Pacôme et de la région », concluait-il.