Projets d’agrandissements au Camping de Rivière-Ouelle

Le camping de Rivière-Ouelle a procédé à l’acquisition de deux terrains à l’est du camping actuel dans le but de procéder à des agrandissements. L’espace disponible pourrait représenter l’ajout de 150 terrains.

Depuis que le camping a accès à l’eau potable de la municipalité, le conseil d’administration peut envisager d’intéressants projets d’expansion, puisqu’il ne manquera pas d’eau pour de nouveaux blocs sanitaires ou une nouvelle piscine.

L’an dernier, le conseil d’administration a procédé à l’achat de deux terrains, dont le zonage de l’un d’eux permet la tenue de travaux dès maintenant et le second doit être dézoné agricole d’abord. Le conseil espère commencer certains travaux dès 2020.

« La demande est très forte. On refuse du monde. On a acquis pour développer, mais ça ne se fera pas demain matin », explique le président du conseil d’administration Christian Gagnon. Plusieurs étapes doivent être définies : l’ajout d’électricité, de champs d’épuration et de blocs sanitaires.

Le conseil est à définir ce qui sera développé, envisageant la possibilité d’ajouter des chalets en location.

Le camping compte actuellement 242 terrains.