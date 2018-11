Le projet Respaix : un vrai succès

Crédit photo : Courtoisie

Pour leur projet intitulé Respaix , l’organisme jeunesse la Maison des Jeunes de L’Islet-Nord a reçu la somme de 15 984 $ par le ministère de la Famille dans le cadre du programme de soutien financier Ensemble contre l’intimidation.

Respaix bat actuellement son plein et est une véritable réussite pour l’organisme, mais surtout pour les jeunes. Durant le projet, le 7 novembre dernier, les élèves de secondaire 3 et 4 ainsi que les classes FPT et FMS ont reçu Manu Lemire, coach et auteur du Best-Seller « Le pouvoir de choisir » qui leur à enseigner des méthodes efficaces pour contrer l’intimidation. Ce dernier a aussi parlé de son propre vécu et a motivé les jeunes, plusieurs étaient fortement touchés par la conférence.

Cette rencontre a constitué un point fort du projet. Les adolescents ont aussi vécu des kiosques dans l’agora de leur école sur des thèmes comme les préjugés et ont été faire de l’équitation pour développer l’affirmation saine de soi. Des soirées spéciales ont aussi eu lieu à la Maison des Jeunes pour sensibiliser à la problématique, par exemple, une sous le thème « ils sont passés par là » qui a permis de discuter et de poser des questions à des anciens élèves de l’école secondaire Bon-Pasteur. Le projet Respaix prendra fin le 31 décembre prochain.