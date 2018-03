Projet de Volontariat dans L’Islet

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre de son programme Créneau carrefour jeunesse, le Carrefour jeunesse emploi de la MRC de L’Islet (CJEL) présente les réalisations de son groupe de jeunes adultes qui ont participé pendant six semaines, à raison de deux jours par semaine, au projet de Volontariat.

Les objectifs du projet de Volontariat étant de permettre à des jeunes adultes âgés entre 18 et 29 ans de s’impliquer dans un projet de participation citoyenne. En effet, cette forme d’engagement favorise l’intégration à la collectivité, l’établissement ou le renforcement d’un sentiment d’appartenance et la prise de conscience des enjeux locaux. Pour les jeunes impliqués, l’engagement volontaire peut influencer leur cheminement personnel.

En collaboration avec le Centre d’éducation des adultes de Montmagny-L’Islet-Nord, nous avons proposé aux jeunes adultes une formule plus complète de volontariat en parallèle avec leur formation à l’éducation des adultes. Donc, en plus de poursuivre leur cheminement scolaire ou leur emploi, les participants ont été initiés à la menuiserie, à la lecture de plans et aux autres notions afin de réaliser 6 nichoirs à chauve-souris et un croque-livres. Des travaux pratiques, des ateliers de sensibilisation à la sauvegarde de l’environnement et des discussions thématiques ont aussi animé les rencontres.

Les nichoirs de chauves-souris (trois de maternités et trois régulières) seront installés en collaboration avec le groupe Chiroptère du Québec sur le site de la Rivière-des-Méandres à Cap-Saint-Ignace, géré par Conservation de la nature Canada. En déclin depuis plusieurs années, les chauves-souris du Québec sont en danger de disparition, ce qui motive leur implication pour sa sauvegarde.

Quant au croque-livres, ayant pour thématique la sauvegarde des chauves-souris, il sera remis à l’organisme Apprendre Autrement et il sera utilisé dans le cadre de leurs activités régulières s’adressant aux enfants. Une boîte de livres thématiques sur les chauves-souris y est incluse.