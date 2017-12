Projet de station autoroutière à Saint-Roch-des-Aulnaies

Crédit photo : Maxime Paradis

Un projet de station autoroutière doit voir le jour dans les prochaines années à Saint-Roch-des-Aulnaies. Le maire André Simard confirme que des discussions ont déjà eu lieu entre la municipalité et le promoteur.

En poste à la mairie depuis le début du mois de novembre, M. André Simard dit n’avoir pris contact avec le promoteur de ce projet, M. David Duperron, que tout récemment. M. Duperron est celui qui a racheté le célèbre Madrid entre Québec et Montréal sur l’autoroute 20 pour en faire la station autoroutière que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Madrid 2.0.

À Saint-Roch-des-Aulnaies, il planifierait développer son projet sur le terrain voisin de la sortie de l’autoroute 20, en direction ouest. Il impliquerait une station-service, un dépanneur et un service de restauration. « M. Duperron nous a mentionné être en discussion avec des pétrolières et des chaînes de restauration nationale », de confirmer André Simard.

Patrimoine

Le promoteur a été avisé dès les premières démarches réalisées par la municipalité au caractère patrimonial du site. Il a démontré une certaine sensibilité.

Selon M. Simard, le promoteur prévoirait aller de l’avant avec le projet à l’automne 2018 ou au printemps 2019. S’il se réalise, ce dernier aura pignon sur rue à quelques mètres à peine de la Seigneurie des Aulnaies, à l’entrée de ce que les gens appellent le Village des Aulnaies. Mentionnons que cette partie de la municipalité est reconnue dans la région pour sa riche valeur patrimoniale. « Le promoteur a été avisé dès les premières démarches réalisées par la municipalité au caractère patrimonial du site. Il a démontré une certaine sensibilité », d’indiquer M. Simard.

Même s’il considère ce projet comme étant une excellente nouvelle pour Saint-Roch-des-Aulnaies, M. Simard dit resté préoccupé par le dossier de l’Épicerie du Village qui a fermé ses portes il y a une semaine à peine et qui disposait d’une station-service. « C’est une fermeture, on ne parle pas de faillite. On est toujours préoccupé par l’avenir du site et nous sommes en situation de veille pour le moment. »