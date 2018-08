Projet de production de cannabis à Sainte-Louise : Une consultation publique pas très courue

La présentation du projet de production de cannabis de l’entreprise SolsticeMed inc. n’a pas fait courir les foules à Sainte-Louise. Outre les membres du conseil municipal et le promoteur, seulement deux curieux se sont déplacés.

Précisons qu’aucune invitation n’avait été envoyée par la poste au préalable aux citoyens de la municipalité. Toutefois, comme le mentionne la directrice au développement de la municipalité, Mme Kim Cornelissen, toute l’information était disponible au bureau municipal via un dépliant informatif et la consultation avait été également annoncée sur la page Facebook de Sainte-Louise. « Il n’y avait pas beaucoup de gens, c’est vrai, mais les questions ressorties étaient très pertinentes. Les gens ont compris que ce n’était pas une rencontre pour débattre de la pertinence de la législation, mais plutôt pour regarder les aspects plus techniques en lien avec le projet, comme la sécurité, les accréditations gouvernementales, l’impact environnemental et social, etc. », expliquait-elle.

Rappelons que SolsticeMed inc. étudie actuellement deux sites d’implantation pour une future usine de production de cannabis, soit Sainte-Louise et La Pocatière. L’entreprise doit faire sa demande de permis dès que la législation du cannabis sera entrée en vigueur le 17 octobre prochain.