Projet de grands sentiers à l’européenne dans Chaudière-Appalaches

Crédit photo : Tyler Nix (Unsplash.com)

Les MRC de la Chaudière-Appalaches, dont la MRC de L’Islet, rêvent de développer un circuit de grands sentiers pédestres et cyclistes sur 800 km, inspirés de ce qui se voit actuellement en Europe. Appelé « Les grands sentiers de la Chaudière-Appalaches », ce projet vise la mise en valeur et la revalorisation des communautés rurales à travers une offre touristique qui s’inscrit dans l’air du temps.

L’esprit est à la randonnée pédestre ou cycliste longue durée. La région de la Chaudière-Appalaches l’a compris. Comme le mentionne Cécile Lequen, aménagiste par intérim à la MRC de L’Islet, une étude réalisée en 2017 par la Chaire de tourisme Transat ESG de l’UQAM faisait mention de la montée en popularité de ces deux activités, notamment chez les Québécois. « On disait que dans les trois années qui ont précédé la publication de l’étude, les activités les plus pratiquées étaient le vélo de route et la randonnée pédestre », déclare-t-elle.

« On aimerait combiner ça à une offre d’hébergement un peu insolite. Mais le but est surtout d’utiliser ce qui est déjà en place à ce chapitre, mais également en terme de sentiers et de restauration. » – Cécile Lequen

Ainsi, une réflexion entamée auprès des agents ruraux de la Chaudière-Appalaches a mené à la formation d’un comité composé d’un représentant de chacune des MRC afin de réfléchir à la possibilité de créer un réseau de sentiers panrégional ouvert à tous. « On aimerait combiner ça à une offre d’hébergement un peu insolite. Mais le but est surtout d’utiliser ce qui est déjà en place à ce chapitre, mais également en terme de sentiers et de restauration », d’indiquer Cécile Lequen.

En effet, plusieurs communautés sont en mesure d’offrir ce type de services actuellement dans la Chaudière-Appalaches, sans parler des réseaux de sentiers qui sont également bien développés régionalement. Le tout manquerait simplement de « structure », d’ajouter l’aménagiste. « C’est un peu l’objectif de l’étude de faisabilité qu’on veut lancer prochainement. Comment on peut combiner tout ça et en venir à proposer différents itinéraires dans toute la Chaudière-Appalaches », questionne-t-elle.

Selon Cécile Lequen, l’appel d’offres qui doit conduire à la réalisation de l’étude de faisabilité sera lancé sous peu. « Idéalement, on aimerait qu’elle soit réalisée au courant de l’été 2019. Ça reste à voir. »