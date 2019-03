Projet de garderie de soir et de nuit à Saint-Pamphile

Crédit photo : Courtoisie

Un « milieu éducatif à horaire atypique » verra le jour à Saint-Pamphile, dans le cadre d’un projet pilote novateur. En fait, il s’agit d’une garderie de soir et de nuit, en formule privé-public.

Les demandes étaient fortes pour ce type de service à Saint-Pamphile, qui compte plusieurs usines avec des quarts de travail de soir et de nuit. Le manque de garderies de ce genre est parfois un frein au recrutement de personnel pour les entreprises.

Le nouveau service, qui a obtenu l’aval ministériel, a été annoncé par le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance. Il ne s’agit pas d’un CPE à proprement parler, mais tout de même avec les mêmes qualités qu’un CPE.

« Des lieux sont à l’étude actuellement à Saint-Pamphile », a indiqué Francine Lessard, dg du conseil. « La mobilisation autour de ce projet pilote est exceptionnelle. En fait, l’appui de l’ensemble des acteurs se fait sentir depuis que l’idée est née l’été dernier », ajoute-t-elle.

Les entreprises seront appelées à participer financièrement au projet. Un grand défi sera aussi de trouver du personnel pour travailler au milieu éducatif qui s’adressera aux 0-5 ans et aux 6-12 ans. Il en coûtera un peu plus cher qu’un CPE ordinaire pour les parents, étant donné les heures de garde qui sont plus longues que le jour. Les portes seront ouvertes d’environ 15 h 30 à 9 h le lendemain matin. Ce nouveau service pourrait toucher une trentaine d’enfants.

La Municipalité de Saint-Pamphile agira en facilitateur. « Beaucoup d’industries chez nous ont des horaires de travail de soir. Souvent, les deux parents travaillent à la même usine et ils sont limités. On pense aussi aux immigrants qui viennent combler un besoin de main-d’œuvre, ils n’ont pas de parentés pour les aider. Ce sera pour eux aussi un avantage », a dit le maire Mario Leblanc.

Le lieu choisi, le montant demandé dans la communauté et la date d’ouverture seront connus ultérieurement. On vise janvier 2020.