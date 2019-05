Projet de fusions municipales

Crédit photo : Maxime Paradis

Les maires Bérubé de Saint-Pacôme et Simard de Saint-Roch-des-Aulnaies se disent en accord avec l’idée des fusions municipales. Deux considérations sont importantes pour réaliser un tel projet.

Premièrement, la consultation citoyenne. Qui prendra l’initiative de cette consultation? Les municipalités ou la MRC?

Deuxièmement, est-ce qu’une municipalité de Chaudière-Appalaches pourrait fusionner avec une municipalité du Bas-Saint-Laurent ou une municipalité de la MRC de L’Islet avec une municipalité de la MRC du Kamouraska?

Et si on arrivait à une entente entre deux municipalités, quelle serait la formule du partage des services et de la formation d’un nouveau conseil municipal?

La réflexion est importante à faire avant pour éviter les écueils. La planification d’un tel projet de fusion mérite qu’on prenne le temps d’y réfléchir.

En milieu urbain, l’expérience, malgré les avantages de la proximité, a laissé des cicatrices; en milieu rural, les mentalités et le sentiment d’appartenance sont des éléments incontournables.

Bref, il faut prendre le temps et considérer les avantages et inconvénients d’une part et bien informer la population d’autre part avant un quelconque référendum sur la question.

À suivre…

André Drapeau, Saint-Roch-des-Aulnaies