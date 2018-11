Le projet de cirque permanent chemine bien à Saint-Germain

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Une autre étape vient d’être franchie pour Elyme Gilbert, promoteur d’un projet de cirque permanent sur la route 132 à Saint-Germain-de-Kamouraska.

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal d’octobre dernier, les élus municipaux ont autorisé l’octroi des permis nécessaires à l’installation de deux bâtiments clés en lien avec ce projet.

Le premier permis délivré par la Municipalité de Saint-Germain concerne l’installation d’une billetterie d’une superficie de 16 pieds par 24 pieds.

Le second touche l’installation d’un amphithéâtre modulaire comprenant huit conteneurs de 40 pieds de long et six autres de 20 pieds de long. Précisons que dans le cas de cette seconde autorisation, elle a été délivrée conditionnellement à ce que le promoteur réalise « une simulation photo réaliste à partir d’un point de vue de la route 132 […] qu’elle contienne des éléments pour montrer l’échelle (personnages, voitures…) et que celle-ci soit soumise au conseil municipal pour approbation. »

Contacté à cet effet, le promoteur Elyme Gilbert a effectivement confirmé que des travaux avaient débuté sur le site qui doit accueillir ces deux bâtiments. Il a également mentionné que des annonces officielles en lien avec ce projet doivent être faites bientôt.