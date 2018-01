Un projet de cirque permanent à Saint-Germain

Crédit photo : Maxime Paradis

Elyme Gilbert, un ancien employé du Cirque Éloize et du Cirque du Soleil, caresse le rêve de créer un cirque permanent qui aurait pignon sur rue durant la saison estivale à Saint-Germain-de-Kamouraska.

Résident de Saint-Germain depuis 2008, Elyme Gilbert a travaillé durant une quinzaine d’années dans le monde du cirque, dont plus de dix ans pour le Cirque du Soleil à titre de chef gréeur. Il veillait notamment à tout ce qui concerne le domaine aérien des spectacles, en plus d’assurer la sécurité au travail sur l’ensemble des sites de tournées auxquelles ils prenaient part.

Depuis plusieurs années, il rêve d’un projet de cirque permanent dans sa région d’adoption, plus précisément sur son terrain en bordure de la route 132, voisin du café-camping Le Racoin. C’est le passage à la quarantaine qui l’a convaincu d’aller de l’avant avec cette idée. « Il n’y pas, ou très peu d’activités nocturnes à faire au Kamouraska. J’ai l’impression que ce projet pourrait être un plus, non seulement pour les touristes de passage l’été, mais aussi pour les “locaux” », d’indiquer Elyme Gilbert.

Projet embryonnaire

Même s’il qualifie son projet d’embryonnaire, Elyme Gilbert a déjà un bon aperçu de l’orientation qu’il veut lui donner.

Il prévoit notamment la construction d’un bâtiment permanent comprenant 300 places assises avec une scène située en bordure d’une paroi rocheuse de plus 50 pieds (15 m) de hauteur. Cette dernière serait mise à profit lors de numéros de hautes voltiges. Cette même paroi doit également être exploitée pour conduire les spectateurs du stationnement au théâtre à travers un sentier son et lumière.

« Jusqu’à présent, je sens que la réception pour mon projet est bonne. La réponse de la Municipalité est positive et je sens également un enthousiasme à la MRC avec qui j’en ai parlé de façon informelle » – Elyme Gilbert.

En ce qui concerne les spectacles, Elyme envisage en produire un nouveau chaque année qui serait présenté à une quarantaine de reprises durant les mois de juillet et d’août.

Échéancier

Actuellement à l’étape du plan d’affaires et des demandes de subventions, Elyme évalue son projet à plusieurs centaines de milliers de dollars. Il est confiant de pouvoir le réaliser, avec ou sans subvention. « Jusqu’à présent, je sens que la réception pour mon projet est bonne. La réponse de la Municipalité est positive et je sens également un enthousiasme à la MRC avec qui j’en ai parlé de façon informelle », de déclarer le promoteur.

De plus, afin de l’appuyer dans ses démarches, il a procédé récemment à l’embauche d’un chargé de projet deux jours par semaine. Si tout va bien, il souhaite voir se réaliser la construction du bâtiment pour 2018 et la présentation d’un premier spectacle pour l’été 2019.