Un projet d’agrandissement de 5 M$ pour la Résidence Hélène Lavoie

Crédit photo : Maxime Paradis

La Résidence Hélène Lavoie annonce un projet d’agrandissement de 5 M$ qui doit faire passer son nombre d’unités d’habitation de 146 à 211. Actuellement sur la table à dessin, ce projet devrait se concrétiser pour l’été 2018.

C’est le 28 février 1998 que les premiers résidents ont emménagé à la Résidence Hélène Lavoie de La Pocatière. Vingt ans plus tard, le président, Serger Boucher, annonce un investissement de 5 M$ qui doit permettre l’ajout de 65 nouvelles unités de logement.

Ceux-ci doivent permettre d’accommoder des personnes et des couples autonomes à l’intérieur de logements confortables et bien adaptés à la réalité d’aujourd’hui. « La moyenne d’âge de nos résidents est de 70 à 75 ans et la demande en matière de logements auprès de cette clientèle est soutenue chez Résidence Hélène Lavoie », d’indiquer M. André Bernier, adjoint à la direction.

« La moyenne d’âge de nos résidents est de 70 à 75 ans et la demande en matière de logements auprès de cette clientèle est soutenue chez Résidence Hélène Lavoie. » – André Bernier

Rivière-Ouelle

Fermée il y a quelques années, la Résidence Hélène Lavoie de Rivière-Ouelle aurait pourtant pu répondre à cette demande accrue en matière de logements pour personnes âgées autonomes, elle qui compte déjà 78 unités d’habitation. Questionné à ce propos, André Bernier mentionnait que c’est la demande de la clientèle qui désire être à proximité des services comme l’hôpital, le CLSC, les pharmacies, l’église et le Club de l’Âge d’Or qui les a convaincus de procéder à un agrandissement à La Pocatière. « On parle beaucoup de pénurie de main-d’œuvre également. On le vit nous aussi. En concentrant nos activités à La Pocatière, on gagne aussi en efficacité opérationnelle », ajoutait-il.

Toujours en vente, la Résidence Hélène Lavoie de Rivière-Ouelle offre un beau potentiel récréotouristique selon André Bernier. Il croit également que la réouverture du Centre Thérèse-Martin à proximité pourrait apporter de belles possibilités pour un futur acheteur.

Projet bien reçu

À la Ville de La Pocatière, le maire Sylvain Hudon se disait très heureux de ce projet d’envergure qui viendra ajouter une dizaine d’emplois aux 48 actuels. « Lévis, Québec et Rimouski ont un gros pouvoir attractif auprès des personnes âgées qui désirent se rapprocher de leurs enfants ou des services. Mais les services, nous les avons à La Pocatière. En ayant des infrastructures comme Hélène Lavoie, on devient plus attrayant pour ceux qui désirent rester en région à leur retraite », déclarait-il.

Conditionnel à une modification de zonage acceptée par le conseil de ville de La Pocatière lors de la séance de lundi dernier, ce projet d’agrandissement doit maintenant passer par l’étape d’une assemblée publique de consultation. « Les résidents du secteur qui s’opposent au projet pourront signer un registre pour demander la tenue d’un référendum », de préciser le maire, qui croit que le projet sera accepté sans opposition.