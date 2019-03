Le projet d’agrandissement du CDBQ amorcé

Crédit photo : Courtoisie CDBQ

Débuté le 25 février dernier, le projet d’agrandissement du CDBQ passera à la vitesse supérieure prochainement avec le montage de la structure en acier. Une fois complétés, ces nouveaux espaces accueilleront les équipements qui lui permettront de devenir un chef de file en recherche et développement de boissons fermentées au Québec.

À l’origine, ces travaux d’agrandissement devaient débuter l’automne dernier, mais l’augmentation soudaine du coût des matériaux en 2018 avait occasionné un écart important entre l’évaluation de départ du projet et les soumissions reçues. « On a relancé une deuxième ronde de financement auprès de nos partenaires pour combler l’écart et aller de l’avant avec le projet », d’expliquer Michel Garon, directeur général du CDBQ.

Au lieu de 4,5 M$, cet agrandissement coûtera plutôt 6 M$, incluant les équipements. Les principaux partenaires financiers sont le ministère de l’Économie et de l’Innovation, Développement économique Canada pour les régions du Québec, Desjardins et Investissement Québec.

Chef de file

Une fois les travaux complétés, le CDBQ vise à devenir un chef de file dans le domaine des boissons fermentées au Québec. Ceci inclut tout le domaine des boissons alcoolisées comme la bière, le cidre et les alcools artisanaux ainsi que les boissons non alcoolisées comme la kombucha. « C’est un marché en pleine croissance au Québec et où il y a une certaine lacune en matière de recherche et développement, contrôle-qualité et service-conseil. On veut continuer de développer notre expertise pour permettre à cette industrie de poursuivre sa progression », d’ajouter Michel Garon.

Outre la recherche appliquée qui y sera réalisée – un poste de chercheur sera créé dans la foulée de cet agrandissement – ces nouveaux équipements seront également disponibles en location pour les entreprises en incubation au CDBQ, comme Le Labo – Solutions Brassicoles. De plus, les locaux doivent aussi faire office de lieu de formation pratique pour le futur AEC en boisson alcoolisée actuellement en développement à l’ITA, Campus de La Pocatière. La fin des travaux d’agrandissement est prévue pour septembre prochain.