Un projet pour contrer l’intimidation par la Maison des Jeunes de L’Islet-Nord

Le 22 août prochain aura lieu le lancement du projet Respaix qui vise à diminuer les conséquences de l’intimidation. L’objectif général de Respaix est de réduire les facteurs de risque, d’augmenter les facteurs de protection et de fournir des outils aux jeunes pour mieux réagir en présence d’intimidation.

D’ici la fin du projet, les jeunes participants seront en mesure de différencier les formes d’intimidation, ils auront des moyens concrets pour réagir adéquatement face à l’intimidation et la violence et ils seront mieux équipés pour éviter l’intimidation grâce, entre autres, à une meilleure estime de soi.

Voici la programmation du projet Respaix :

Semaine du 10 septembre : Kiosque à l’école secondaire Bon-Pasteur et quiz sur l’intimidation;

Semaine du 24 septembre : Soirée cinéma et discussion sur le thème de l’intimidation;

Semaine du 8 octobre : Soirée d’informations sur la cyberintimidation et les lois;

Pédagogique du 8 octobre : Sortie équitation pour développer l’affirmation saine de soi;

Semaine du 22 octobre : Kiosque « ’Qui-suis-je? »’ sur les préjugés et leurs effets;

7 novembre : conférence de Manu Lemire à l’école Bon-Pasteur;

Semaine du 19 novembre : Souper discussion « ’ils sont passés par là »’ avec des jeunes adultes;

Semaine du 10 décembre : Kiosque « ’le sac à maux »’ sur la communication positive à l’école.

Tout au long du projet, les jeunes bâtiront un plan d’action contenant des informations sur l’intimidation, des moyens de réagir et des témoignages. Ce dernier sera imprimé lors de vacances des fêtes d’hiver pour accompagner les jeunes le reste de l’année scolaire. Le projet Respaix donne l’occasion aux jeunes adolescents de vivre des expériences qui les feront réagir et leur permettre de donner leur point de vue sur le sujet et sur les thèmes tabous qui l’entourent (le rejet, la sexualité, la santé mentale, les troubles alimentaires, etc.) La Maison des Jeunes de L’Islet-Nord tient à remercier le Ministère de la famille qui permet la réalisation du projet.