Un projet collectif éducatif

Crédit photo : Courtoisie

Deux années de partenariat entre L’ABC des Hauts Plateaux et l’Université de Sherbrooke se terminent sur une journée de partage de connaissances relatives à l’environnement et à la forêt.

Savez-vous ce qu’un écran d’ordinateur, un saucisson et du vernis à ongles ont en commun? Ils contiennent tous une composante provenant du bois. C’est entre autres ce que les visiteurs ont appris le 8 mai dernier lors de la présentation du projet collectif clôturant l’année scolaire des adultes inscrits à la Formation en intégration sociale du Centre d’éducation des adultes de L’Islet-Sud.

Depuis 2016, L’ABC des Hauts Plateaux participe à la conception et à l’expérimentation de nouvelles pratiques pédagogiques avec l’Université de Sherbrooke dans le cadre d’une recherche d’« Éducation relative à l’environnement et alphabétisation des adultes : croisement des fondements et des pratiques ». La première année, l’équipe de formatrices de l’organisme a coconstruit les différents modules de formation centrés sur l’alphabétisation et l’environnement avec des chercheures de l’université. La seconde année fut la mise en pratique des ateliers théoriques, scientifiques et artistiques.

Tout au long de l’année, les adultes ont développé des compétences multiples, des connaissances sur la forêt et un sentiment d’appartenance à cette ressource naturelle si primordiale dans notre région. Comme le projet pédagogique devait se terminer par un projet collectif présenté à la population, le 8 mai dernier, les participants étaient présents autour de huit stations informatives pour partager leurs découvertes et savoirs forestiers et environnementaux.