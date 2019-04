Un projet à l’esprit coopératif pour l’ancienne Caisse de Kamouraska

Crédit photo : Maxime Paradis

L’ancienne Caisse Desjardins de Kamouraska est en voie d’accueillir un projet touristique d’envergure entre ses murs. Porté par les anciens propriétaires de la chocolaterie La Fée Gourmande, ce nouveau projet qui mariera les arts, le sport et la restauration se veut aussi une occasion pour d’autres entrepreneurs de s’y investir dans un esprit coopératif.

Déjà cinq mois que Camille Paradis et Jean-Philippe Champagne travaillent à ce projet appelé Champagne et Paradis, Galerie d’art, bulles et maïs soufflé. Ce projet, qui comprend pas moins de dix volets différents, doit voir le jour dans l’ancienne Caisse Desjardins de Kamouraska, dont les deux promoteurs en sont à finaliser l’acquisition et où des travaux de réaménagement sont déjà entamés. « L’offre de services que nous voulons développer serait unique à Kamouraska et dans la région. Notre désir est d’être complémentaire à ce qui existe déjà, quitte à développer notre offre en partenariat avec d’autres entreprises du milieu », d’expliquer Jean-Philippe.

Parmi les volets proposés, mentionnons un aspect plus artistique qui s’articulera principalement autour d’une galerie d’art contemporain réservée aux artistes émergents de la région et d’ailleurs dans le monde. Cette dernière sera appuyée par une boutique au décor épuré qui offrira des produits d’artisans du Québec, en plus d’autres à la signature « Kamouraska. »

Côté sportif, l’ancienne Caisse sera le lieu de location de 30 vélos roses vintages à prix abordable. Avec cette location, les promoteurs ont développé 25 parcours cyclistes thématiques différents au Kamouraska, allant d’une dizaine à une soixantaine de kilomètres. Il sera possible de les réaliser en formule pique-nique ou biathlon (randonnée pédestre + vélo).

Enfin, en matière de restauration, Camille et Jean-Philippe aimeraient aussi voir aboutir un projet de restaurant. Toutefois, c’est surtout leur concept de bar à bulles avec terrasse, accompagné d’un comptoir à maïs soufflé qui risque de voir le jour plus rapidement. « Nous avons développé différentes recettes de popcorn que nous voulons marier avec les bulles, sous le même principe que des accords mets et vins », d’indiquer Jean-Philippe Champagne.

Esprit coopératif

Conscients des investissements que nécessite la mise en place de chacun des volets de leur projet, Camille et Jean-Philippe ont décidé d’ouvrir la porte à d’autres entrepreneurs désireux de mettre la main à la pâte. Inspirés par le principe coopératif mis de l’avant par les Caisse Desjardins, ils proposent donc à différents investisseurs de s’impliquer dans ce qu’ils appellent un « projet d’affaires collaboratif. » « À l’exception de la galerie-boutique, nous aimerions développer les autres volets en partenariat », de résumer Camille.

Ainsi, les deux promoteurs recherchent des entrepreneurs-investisseurs pour le comptoir à maïs soufflé, le bar à bulles, le restaurant et pour les vélos en location. « Le coût d’entrée pour un investisseur est élevé à Kamouraska et les espaces locatifs disponibles ne sont pas très nombreux. Notre proposition permettrait à des entrepreneurs qui désirent se lancer d’avoir l’indépendance de la gestion et des bénéfices de l’un ou l’autre de ces volets, tout en bénéficiant de l’expertise de chacune des personnes impliquées dans l’ensemble du projet », d’ajouter Jean-Philippe.

Pour plus d’information, rendez-vous sur la page Facebook Champagne et Paradis – Galerie d’art.