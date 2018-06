Projektion 16-35 – la ressource des 16-35

Crédit photo : Courtoisie

Le 6 juin dernier se tenait la 33e assemblée générale annuelle de Projektion 16-35, l’organisme qui dispense divers services pour les 16-35 ans au Kamouraska.

La dernière année fut marquée par la continuité de certains programmes et services, mais aussi par la mise en œuvre du Créneau carrefour jeunesse, qui remplace les programmes IDÉO 16-17 et Défi de l’entrepreneuriat jeunesse. Les actions développées dans le cadre de ces programmes permettent de répondre de plusieurs façons aux besoins des jeunes. Que ce soit pour la recherche d’un emploi, le maintien à l’école, le développement de projets, la détermination d’un projet de vie ou l’établissement au Kamouraska. Plus de 250 jeunes ont été accompagnés dans leurs démarches visant à se réaliser sur le plan personnel, social et professionnel, ainsi qu’une quinzaine de groupes. D’ailleurs, le Mérite jeunesse réalisé à deux occasions a reconnu les efforts et l’engagement d’une quinzaine de jeunes dans la réalisation de leur projet de vie.

Partageant la même préoccupation de rejoindre notre clientèle potentielle, les CJE du BSL se sont dotés d’un plan de communication qui a donné lieu à une première action, une signature territoriale commune « Je suis un CJE du BSL » D’autres actions seront déployées au cours de la prochaine année. Projektion 16-35 s’est aussi prémuni d’un plan de communication, qui a orienté déjà certaines actions de tous les jours, par exemple une présence accrue dans les réseaux sociaux.

Le Kamouraska, comme bien d’autres MRC au Québec, doit relever des enjeux importants au niveau l’emploi et de la démographie. Comme toujours, la priorité de Projektion 16-35 est de répondre aux besoins des jeunes, mais aussi d’être un partenaire pour le développement du Kamouraska.