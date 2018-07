Projection extérieure du film La Bolduc

Crédit photo : Courtoisie

Le samedi 28 juillet prochain, on présente à la maison Chapais La Bolduc. La représentation débutera à 20h30 et se déroulera en plein air dans les jardins oubliés des Chapais.

Le film La Bolduc relate l’histoire de la première grande vedette du Québec. Découvrez ou redécouvrez comment Mary Rose Anna Travers est devenue La Bolduc dans un Québec en plein changement.

Film québécois le plus rentable de 2018, La Bolduc a battu plusieurs productions américaines au box-office du Québec cette année.

Aussi, le dimanche 29 juillet prochain on reçoit à la maison Chapais le duo composé d’Isabelle Cyr et d’Yves Marchand. Le spectacle Pays d’Abondance débutera à 14 h et se déroulera en plein air dans les jardins oubliés des Chapais.