Un programme en réadaptation cardiaque concluant dans la région

Crédit photo : Courtoisie

La coordonnatrice et kinésiologue de L’arc-en-ciel du cœur du Kamouraska, Isabelle Dionne, s’est rendue à Marseille en France pour dévoiler les résultats d’un programme qui a fait ses preuves chez sa clientèle en réadaptation cardiaque du Kamouraska.

Isabelle Dionne utilise une application sur cellulaire et iPad qui s’appelle Activité Lab, conçue par des Québécois et des Français. Elle a si bien fonctionné chez environ 80 de ses clients en réadaptation cardiaque qu’elle a été invitée à en parler à Marseille.

« L’application permet de faire des évaluations de la condition physique. Par la suite, cela permet de faire des entraînements spécifiques », résume la kinésiologue.

L’application est considérée comme un projet d’avenir pour la clientèle en réadaptation cardiaque.

L’évaluation donne une capacité qui se calcule en METs. Un METs correspond à la capacité d’oxygène au repos. Si monter les escaliers requiert une capacité de 8 METs, il faut avoir une capacité de 8 METs selon l’application, car si le patient est à cinq, il faudra s’arrêter en montant les escaliers parce qu’il est trop essoufflé.

Les résultats ont été concluants. « L’évaluation nous donne un chiffre puis, quand on refait l’évaluation trois mois plus tard, certains se sont améliorés d’un METS en trois mois, ce qui est énorme, parce qu’habituellement ça peut prendre un an », ajoute Mme Dionne.

L’application est plus précise. Un professionnel peut partir d’une évaluation, puis ensuite faire un entraînement. « On y va par exemple avec une minute plus difficile, une minute plus facile. Notre minute plus difficile on y va avec la perception de l’effort et les fréquences cardiaques, mais des fois, il suffit d’un mauvais jugement ou si tu as pris un café avant et ça peut changer beaucoup. Avec des chiffres, ça fait en sorte que les intensités sont plus précises », ajoute la kinésiologue.

Si en France l’application est considérée comme l’avenir, au Québec, cela fait son chemin un peu plus lentement.