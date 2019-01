Programme Municipalité amie des aînés et Politique familiale bien amorçé à La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Le travail pour la réalisation du programme Municipalité amie des aînés (MADA), ainsi que l’actualisation de la Politique familiale est bien amorcé à La Pocatière.

En effet, un comité de pilotage formé de citoyens et d’organismes engagés a été créé, à l’automne 2018, afin de mener à bien cette importante démarche. Depuis sa création, trois rencontres ont permis de réaliser un portrait de la population et des services offerts à La Pocatière. Les prochaines étapes permettront de recueillir les perceptions des familles et des aînés quant aux besoins et attentes en matière d’offre de services, de soutien et d’environnement favorable à leur qualité de vie.

Pour y arriver, plusieurs groupes de discussion et des entrevues se tiendront, au cours des mois de février et mars 2019. Cette phase de la démarche se terminera par une activité de consultation publique au printemps. Cette dernière activité permettra à la population de se prononcer sur les actions à mettre en place ainsi que leur priorité dans le temps.

Le comité de pilotage est formé de mesdames Dominique Dupéré du CPE La Farandole, Myriam Thériault du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Dionne de l’Arc-en-ciel du Cœur, Marie-Ève Pelletier de l’école Polyvalente La Pocatière, Thérèse Gagnon, citoyenne aînée et de Lise Bellefeuille, élue responsable des questions familiales et des aînés. On y retrouve également : Anny Morin, Louise Lacoursière, Émélie Lapierre et Jacques Desjardins, tous de la Ville de La Pocatière

Le mandat de ce comité est de mettre en place une politique axée sur les besoins et les attentes des familles et des aînés pocatois, en favorisant leur participation et leur implication tout en contribuant au développement de la communauté et réaliser un plan d’action pour la mise en œuvre de la Politique familiale amie des aînés, en assurer son suivi et son évaluation.